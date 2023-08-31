東區醫院恒常化精神科視像訓練　方便病人在家自習

新冠疫情除了改變港人生活習慣，亦推動醫院服務電子化。東區尤德夫人那打素醫院精神科自2020年8月展開先導計劃，提供日間視像訓練予成人及老人精神科病人，視像訓練於疫後恒常化，並加入照顧者訓練等，方便難以親身到醫院的病人，其後亦試行使用醫院管理局應用程式「 HA Go」進行訓練。該院稱至今已有逾40%成年、兒童及青少年患者等曾參與視像訓練。有照顧者指視像訓練令她能善用時間，病人亦能夠「安安樂樂」在家中上課。

「現在盡力皺眉頭，感受眉頭及眉心肌肉的繃緊」，部分精神科病人隔着電腦，聽着指令做動作，他們其實正參與醫院的復康訓練。東區醫院精神科表示，現時雖然已全面恢復實體訓練，一般會建議病人親身參與，方便醫護人員即時協助有需要病人，以及準確地評估病人情況，惟部分病人因行動不便或其他原因難以親身到醫院，因此醫院決定將視像訓練恒常化，當病人的病況經評估後確認是穩定後，便能安排於家中透過視像參與訓練。

服務現時涵蓋認知障礙症、狀況穩定的抑鬱症及思覺失調症精神科患者，以及精神科病童和照顧者，提供健康講座、情緒管理、 興趣培養等治療活動，醫院亦會向照顧者傳授家居護理知識及提供壓力支援等服務。

該院指，視像訓練服務推出至今，精神科日間醫院約有43.7%成年患者、26.6%年長患者和46.5%兒童及青少年患者或其家人曾透過視像參與訓練，累計已有逾9,400名病人或照顧者人次。東區醫院精神科部門主管吳瑛琼表示，過往經常有病人因行動不便或家庭原因而未能天天到日間醫院接受訓練，亦有認知障礙症患者家人因病人未能受訓，而需自行設計活動給患者，而視像訓練正好填補缺口。

照顧者劉小姐指醫院提供視像訓練後，不再需要經常陪同患者添哥到醫院「走嚟走去」，尤其他年紀老邁，不願意行路，現時只需「安在家中」看着屏幕做動作，不用辛苦，又說服務亦方便自己於患者上課時做家務，節省數小時外出時間。