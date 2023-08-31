球會尊重政府收回高球場　盼明年賽事會續辦

政府明日收回32公頃用地的粉嶺高球場，交由康文署管理。港高爾夫球會會長郭永亮今(31日)表示，尊重政府收回高球場的決定，高興政府支持體育活動，借出場地給球會舉辦賽事，會和政府保持密切溝通和合作，確保順暢交接。

香港高爾夫球公開賽將於粉嶺高球場舉辦，賽事由11月9日至12日進行，郭永亮指，當局公布會在9月11日交回會方管理和維護場地，用最佳的狀態，使球手比賽和觀眾欣賞賽事。郭續稱，賽事於2020年起暫停，事隔三年終於復辦，且賽事首次列為亞洲巡迴賽國際系列其中一站，而感到鼓舞；相信會比過往舉辦得更有聲有色，期待來自世界各地和大灣區的球手參與賽事，也希望球迷重回粉嶺高球場欣賞賽事。

郭永亮亦很高興政府支持會方舉辦體育比賽，會方正在和各巡迴賽單位商討，期望個別賽事會在2024年或以後繼續來港舉辦，預期香港高爾夫球公開賽在明年續辦。

郭表示，對於高等法院批准暫緩執行粉嶺高球場環評程序的命令，案件已進入司法程序，不方便評論。希望大眾繼續為運動員打氣，使他們在亞運及公開賽有好的表現。