調查揭開學開支佔家庭收入逾5成　議員望政府助紓緩負擔

開學在即，家長要花錢為子女添置開學用品。有政黨今(31日)發表九龍東開學開支調查，稱逾3成家長表示，子女開學開支佔家庭當月總收入5成或以上，主要開支來自課本，近9成受訪家長指課本價格每年上漲，書商不斷改版加價，但只能「硬食」。政黨建議政府抑制教科書的價格上漲，並增加學生學習津貼，紓緩家長捱貴書的負擔。

該政黨於剛過去7至8月進行問卷調查，共訪問544名九龍東中小學和幼稚園的學生家長。調查顯示，超過6成家長認為，中小學和幼稚園的教科書價格升幅大。有28.2%的受訪幼稚園家長指，今年需要花費2,000港元以上購買教科書；另有31.8%的小學家長要花費3,000港元以上；更有47.4%中學家長要花費4,000港元以上，而去年只有10.2%，共相差達37.2%。

有過半家長認為，因為無方法節省課本開支，惟有「硬食」貴價教科書。中學生家長任女士表示，作為家長會盡量為子女買新書，但不明白為何書商每年都要改版並加價，已尋找較新的舊書，而學校又要求使用電子書，只好用消費券才有能力購買電子器材。

議員顏汶羽表示，電子書的原意是減少印刷成本，但發現很多學校要求實體和電子都要買，使開學開支增加。顏續指，這不單是書商的問題，而是教學模式的改變，使用電子書的學生要每年購入相關帳戶的使用權，其不可慳太多費用。顏建議政府減輕課本開支，如就課本編訂設計作更嚴格規範、循環再用教科書和提供讀書券等，減輕家長的負擔。