團體斥政府檢討空氣質素指標本末倒置　環境局推2個月公眾諮詢

為進一步提升本港空氣質素，環境及生態局由今日(8月31日)起就檢討空氣質素指標展開兩個月的公眾諮詢，直至10月31日結束，並計劃於9月20日及9月26日舉行兩場公眾諮詢論壇。而空氣質素指標檢討工作小組亦通過建議收緊5個現行的空氣質素指標等，政府在提出最終建議後，料於2024年向立法會提交相關修例草案。不過，有關注團體批評，是次空氣質素指標檢討的做法本末倒置，建議當局以世界衞生組織《全球空氣質素指南》作標準。

本港空氣質素持續改善，香港現行空氣質素指標於去年1月1日生效，政府在同年成立「空氣質素指標檢討工作小組」討論和評估空氣質素的改善進度，從而訂定以2030年為目標的空氣質素指標。環境局發言人表示，工作小組通過建議收緊5個現行的空氣質素指標及加入3個世衞《指南》新指標的方案，環境局將舉辦兩場公眾諮詢論壇，介紹空氣質素指標檢討工作及結果，並聆聽市民意見，兩場論壇均以先到先得形式接受報名。

政府將在今年9月向環境諮詢委員會報告檢討結果，並於今年年底向立法會環境事務委員會報告公眾諮詢的結果，政府在考慮公眾諮詢結果後，會提出最終建議，以期在2024年向立法會提交相關修例草案。

不過，健康空氣行動批評，環境局建議的空氣質素指標修訂，雖有所收緊，但絕大部份仍未達到世衞安全水平。而是次空氣質素指標檢討的做法，是先評估2030年的空氣質素，再就評估結果決定收緊指標至該水平，換言之是要指標去遷就政策，屬本末倒置。