巴西急凍雞腳混藏2.3億元可卡因　收貨公司男董事被捕

上周四(24日)，海關港口及海域科對於一票從巴西經海路、報稱載有1,800箱急凍雞腳的海路貨櫃進行查驗，從其中63箱急凍雞腳內，總共檢獲302公斤懷疑可卡因，估計市值 2.3億港元。案件由海關毒品調查科接手跟進，隨即鎖定一名35歲本地男子，並於前日(29日)將他拘捕。經深入調查後，被捕人士將被控以一項「企圖販運危險藥物」罪，案件將於明日(9月1日)在西九龍法院提堂。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，關員是透過風險評估，揀選該個貨櫃查驗。貨物資料顯示，寄貨人相信是一間位於巴西的物流運輸公司，業務與貨物性質並不相符；另外，關員留意到，收貨人是本地的貿易公司，不過它報稱的地址和商業登記資料並不允合；同時，南美洲地區是其中一個毒品的主要來源地，過去關員曾偵破相類似手法的毒品案，種種情況均引人懷疑。海關於上周四在葵涌海關大樓進行檢驗，打開貨櫃後，見到該個40呎貨櫃裝滿用一箱箱急凍雞腳，它們的包裝大致一樣，關員卸載全部貨品逐一檢查，最後揭發放在中間位置的63箱急凍雞腳，其X光影像顯示內藏不尋常的長方形物體。關員開箱查看後，從每個箱的中間位置檢出2塊顏色不一、以數層不同顏色物料包裝的可疑物品，經過拉曼光譜儀及快速毒品測試後，懷疑屬可卡因毒品。

人員指出，不法分子希望利用大量正常貨物掩飾毒品，藏毒雞腳只佔全部雞腳的3.8%，而且將之收藏於貨櫃中間位置，估計亦是刻意安排，以增加海關檢查難度，並方便毒販拆櫃及轉移毒品時，能夠更加快速散貨，相信毒品是供應本地市場，但不排除有小部分會轉口至其他國家或地區。

被捕男子報稱運輸司機，初步調查得知，該間香港收貨公司是從事本地銷售海產的業務，由2019年開始運作，但文件報稱的地址已經無該間公司，至於該名男子屬公司唯一董事。就該批貨物所需要的相關文件，例如食環署發出的肉類及家禽進出口許可證等，均與該名男子有關。調查過程中，有人曾經承認在較早前將約70萬港元現金存入一個巴西戶口，協助本地收貨公司購買涉案貨物。海關懷疑，販毒集團有份安排將該批貨物在香港的運輸，以及其後的物流流程。

由於案件涉及的毒品數量龐大，海關毒品調查科非常重視本案，將會循多角度展開偵查，當中包括財富調查，深入了解相關人士和公司的銀行帳目往來；其次，就相關文件的簽署，海關亦會送往政府化驗所作進一步筆迹鑑定。另外，海關會與海外執法機構作情報交流，循源頭堵截毒品流入本港。

調查人員又稱，同一販毒手法並非首次出現，海關在過去2年分別偵破2宗同類案件，當中牽涉的毒品數量亦與今次相若。以今年1至8月與去年同期相比，海關檢獲的海洛英、大麻、氯胺酮、可卡因及冰毒的數量均全面上升，其中以海洛英升幅最高，激增3.3倍，可卡因的檢獲量亦增加近1倍。