東涌專道不途經機場客運大樓　議員失望：礙居民原區就業

「機場東涌專道」項目正進行詳細設計，最快今年刊憲，2025年動工，並於2028年完成。該無人駕駛運輸系統走線，擬透過地面道路、海上高架橋和陸上高架橋方式，由港珠澳大橋香港口岸人工島、航天城，連接至東涌市中心，總長3.8公里，料車程約8至10分鐘。有議員指，專道不途經東涌東及機場客運大樓，感到失望。

議員田北辰稱，政府一直希望推動東涌東居民原區就業，不少居民可能會到機場上班，但專道不經機場客運大樓，擔心項目落成後，原區居民將來可能要在航天城下車，再步行前往機場上班。

他估計，機管局不將專道接駁到機場客運大樓，原因是不想與機場快綫「搶生意」，但他認為，由市區前往機場的旅客並不會採取轉折的路線，先到東涌再轉乘專道前往機場，形容目前專道設計有點美中不足。

離島區議員郭平贊成興建專道，令東涌居民不必只選擇坐巴士前往港珠澳大橋香港口岸，另外當局在項目中亦設有航天走廊的行人道，相信可成為標誌項目，吸引市民和旅客享用，但他擔心自動駕駛運輸系統的承載力不足以應付需求。