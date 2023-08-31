屯門人口持續增長至50萬　議員促增加醫療配套

屯門區人口不斷增長，區內醫療需求亦隨之增加。今日(31日)有政黨就屯門區的醫療配套發表意見。新界西議員周浩鼎表示，屯門的公營醫療服務明顯不足，該區現時人口已超越50萬人口，根據政府制訂的《香港規劃標準與準則》，每10萬人口便要設立一個普通科門診診所，但屯門只有3間門診服務。即使屯門將於2025年新增1間診所，但仍未符合要求。

周浩鼎表示，儘管政府在屯門設置地區康健中心，但提供的服務以預防疾病為主，與普通科門診、覆診有分別。周建議醫管局需按屯門增長的人口分布安排，確保普通科門診診所數量符合規劃標準。他早前與醫務衞生局商討屯門診所重建計劃，將建成社區服務綜合大樓，提供更多公營醫療服務，以紓緩醫療需求。

其次，政府過往推出「HA GO」的預約系統，供市民預約普通科門診。該政黨屯門支部副主席鍾健峰指收到反映，電話預約長期不能成功預約，而不少年長市民飽受困擾。鍾建議政府把系統問題重新整理和改善，方便市民透過系統預約公營醫療服務。

該政黨屯門支部副主席曾憲康指，留意到區內有市民對私營醫療服務有需求，然而，新界西北都沒有私家醫院服務，居民需離開原區才可使用私家醫療服務。對有需要人士來說十分不便。他建議政府在規劃社區時考慮引入私家醫院服務，以滿足市民對不同類型醫療服務的需求。