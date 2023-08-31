海關關員被控強姦18歲女子　陪審團大比數裁定罪名不成立

年輕海關關員，被指與初次見面的18歲少女在派對房間耍樂時，趁對方喝醉到梯間吸煙時，肆意撫摸其胸部。其後該關員更把少女帶到另一房間的廁所內，再涉強姦對方。該關員早前否認1項強姦罪，經審訊後，由4男3女組成的高院陪審團於今日（8月31日）經退庭商議約4小時後，以5比2大比數裁定被告罪名不成立。辯方申請訟費，並獲法官批准。

任海關關員的被告何澤權（現年25歲），被控於2021年10月7日，在屯門友德工業大廈4樓近5號室廁所內，強姦當時18歲的事主X。據控方開案陳詞指，X於2021年10月初，透過交友程式認識了1名黎姓男子，雙方其後相約同年10月6日到案發地點的派對房間耍樂，黎稱其兩名男友人亦會到場，當中包括被告。當晚11點4人先後到該派對房間的35號房耍樂，當中亦有喝酒。翌日凌晨4時許，X有醉意並向3人稱去洗手間，並到梯間吸煙。

控方指被告其後到梯間坐在X身旁，並把X的頭部靠在他肩膀。被告隔着上衣摸X左胸，X試圖避開但不成功。其後有人走近2人並與被告傾談一會後離開。被告及後伸手進X上衣內摸她乳房並吻她咀。逗留約半小時後，被告稱帶X回去卻帶她到涉案房間廁所，解開她上衣衫鈕，取走其胸圍並舐她乳房，更褪下她內褲，先用手指插陰道，再戴上避孕套強行與她性交。X圖推開被告但不成功，被告及後又捉住她的手要她替其手淫，X緊握拳頭故不成功。早上6時半X想離開卻遭被告及黎阻撓，X遂致電胞姐男友要他帶其離開。他到場後與被告等發生肢體衝突，執法人員到場並以強姦罪拘捕被告。被告警誡下稱：「條女係自願㗎！因為當時我有問佢可唔可以繼續，佢話可以」。化驗下發現被告當日使用的避孕套外圍有X的DNA。

案件編號：HCCC 71/2022