單車節10月舉行　首復辦1.1級公路賽　近距離感受刺激氣氛

一年一度的香港單車節即將上演！由香港旅遊發展局舉辦的單車節，將於10月22日舉行，並且是相隔5年後再次舉辦國際級比賽的國際單車聯盟(UCI)1.1級公路賽，來自全球的單車精英將於尖東海旁比賽，沿途欣賞維多利亞港美景！而共5,200名額「50公里組」及「30公里組」項目的路線繼續覆蓋青馬大橋等的「三橋三隧」，賽事將於下周三(9月6日)開始接受報名，參加者下月中需參加免費單車技術評核。

旅發局介紹，首度復辦的國際單車聯盟(UCI)1.1級公路賽將吸引近百名全球專業單車好手爭標，超過10支UCI世界巡迴賽單車隊、職業及洲際車隊參賽,包括澳洲的Jayco-AlUla 及意大利的Corratec車隊等，香港隊亦會主場迎戰，爭奪冠軍戰衣、獎金等。比賽將繞圈尖沙咀梳士巴利道、麼地道、科學館道及紅磡繞道作賽，經過彎多路窄、坡度起伏的獨特賽道，踏逾100公里，市民、旅客亦可近距離感受單車在眼前疾馳的刺激快感。

前歐洲職業單車隊運動員、前香港單車隊成員梁志賢分享，國際單車聯盟(UCI)1.1級公路賽象徵着單人一級賽事，而本港單車節與外國有異，歐洲賽事多處於山區，而本港賽事則處於鬧市「有橋有隧道」，亦能近距離感受沿途打氣市民的熱情。

市民亦可親身於公路上馳騁，單車節繼續「50公里組」和「30公里組」單車體驗，前者的路線橫跨6區，途經尖沙咀文化中心、ICC環球貿易廣場等地標，並穿梭「三橋三隧」，包括去年因季候風被迫改道，車手未能搭上的青馬大橋、汀九橋，以及昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道以及尖山隧道。「30公里組」賽事則會登上昂船洲大橋，及途徑環球貿易廣場，飽覽高樓林立的都市美景及壯麗的自然風光。而今年共有5,200個名額。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文表示，名額數量數較去年增加，但因應及後賽事安排，相信不會再加開名額。他又說今年是旅客首度能重臨本港參與單車節，已於內地、東南亞招募參賽者及推廣盛事，至今反應良好，多人已報名。至於去年賽事受季候風而大改，陳指過往單車節於第3季順利舉行，會與天文台緊密聯繫，密切留意天氣狀況，並及早通知參賽者最新安排。另外，旅發局提醒，首次參加或只曾參與2017年或以前的單車節人士，須預留日子通過單車技術評核。