減少全球心因性猝死委員會　望提升社會對心臟驟停患者應變力

心因性猝死每年奪走全球400至500萬人性命，本港每10萬名男性中，發生心因性猝死或心臟驟停為中度風險的約有40人；女性則有22人。醫學期刊《刺針》今年8月成立「減少全球心因性猝死委員會」，由27名國際專家組成，香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院內科學系系主任謝鴻發是專家之一。

謝鴻發指出，心因性猝死在本港的存活率僅7%，而在全球亦不足10%。在本港，35歲以下心因性猝死的個案當中，由急性冠狀動脈綜合症及冠心病而引致的共佔45%，部分病人病發前健康，各國專家雖然想方設法提升病發後的存活率，惟死亡率仍未有減少，故27名專家花3年時間研究相關議題。

委員會認為，推廣心因性猝死基因測試，以研究高風險人士的基因組。謝鴻發指出，本港猝死的人士中，經解剖後大部分均與心臟病及血管疾病有關。年輕人士猝死，大多會猜測與家族遺傳相關，「可能全家人都要做檢查，看看是否有隱性疾病」。不過，要解剖亦不是易事。他解釋，解剖可了解病人是否存在隱性病患，及是否有家族病史、遺傳因素等，不過多年來受文化及人手限制，全球解剖數目低下，「例如18歲以下猝死群組本應100%應該做解剖，但本港只做到不足7成，明顯有好多阻力，除非可以解剖更多相關死者，先可以掌握到更多數據分析」。

委員會又認為，應提升社會對心臟驟停患者的應變能力和及時處理。謝鴻發指出，在外國的中學，會安排急救隊教學生急救，令他們了解遇到突發狀況要如何處理，惟本港僅3成人士懂得急救，港府有必要考慮推行社區心肺復甦訓練，例如作為中學必修課程等，以加強相關的教育。