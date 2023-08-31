綜合住戶統計調查按季統計報告出爐　勞動人口較上季增逾3萬人

政府統計處新一份《綜合住戶統計調查按季統計報告》今日(31日)出爐。報告顯示，本港2023年第2季的勞動人口數目為380.24萬人，較上季增加逾3萬人，若較去年同期比較，亦有增加近5萬人。

於今年首季的勞動人口參與率為57.5%，較上季及去年同期分別微跌0.4%及0.5%。統計處表示，在職女性的工作時數中位數在2022年第2季至2023年第2季期間均相等於或低於在職男性，撇除外籍家庭傭工後，相應數字則更低。

至於本港今年第2季的就業人數則錄368.88萬人，與去年同期的357.4萬人比較，增加了11.48萬人。至於今年第2季就業人士的每月就業收入中位數則為2萬港元，與上季相同，亦較去年同期增加2,000港元。

失業率方面，經季節性調整的失業率由今年首季的3.1%，下跌至今年第2季的2.9%；今年第2季的失業人數錄11.36萬人，包括6.88萬名男性和4.48萬名女性。按以前從事的詳細行業劃分，在2023年第2季失業率較高的行業為樓房裝飾、修葺及保養業；住宿及膳食服務業；建造業；製造業和零售、住宿及膳食服務業。