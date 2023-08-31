香港專利發明申請平均年增長率4.7%　高於全球平均值

香港工業總會與香港生產力促進局今日(31日)發表《香港專利分析研究》，報告指出在2018年至2020年期間，香港創新者的專利合作條約專利發明申請（PCT發明）平均年增長率為4.7%，略高於同期全球創新者的PCT發明的4.5%增長率。工總副主席劉燊濤表示，專利申請對保護企業的知識產權、提高及保障公司無形價值、吸引投資者等十分重要，建議政府多向中小企宣傳，鼓勵企業將專利申請併入研發計劃。

根據研究報告顯示，香港的專利申請數量在生物技術及製藥領域展現了高速增長，在2016年至2020年期間，分別錄得166.7%及122.2%增長；而香港在電子領域中的數位通訊方面，專利申請數量也錄得133.3%的高速增長。

在2016年至2020年期間，全球PCT發明每年穩步增長，累計增長18%，全球創新來源頭3位分別是美國、中國內地及日本，香港則以5,738項PCT發明排行第24名，以每百萬人口擁有764項PCT發明計，排名在第12名。

知識產權署副署長曾志深表示，去年《施政報告》已提出短中長期的路線圖及多方面措施，進一步推動香港發展區域知識產權貿易中心，重點包括強化知識產權制度的保障。而劉燊濤則指出，針對中小企對專利申請的資源不多，工總期待當局為企業提供更便利的專利申請提交程序，並增加對中小企的宣傳及培訓。