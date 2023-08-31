政Whats噏：音樂會突煞停　謝偉俊：「立會」名義不可隨便使用

雖然立法會現正暑假休會，但最近政圈就十分熱鬧，事關先有建制派 「班長」之稱嘅議員廖長江，喺立法會議員群組發表逾千字嘅「溫馨提示」，之後有幾位原本參與「立會好聲音」音樂會演出嘅議員打退堂鼓，跟住就輪到音樂會嘅主辦組織發取消活動嘅聲明。作為立法會議事規則委員會主席嘅議員謝偉俊(Paul)就話依家好多議員係「喺幸福世代出生嘅立法會嬰兒群」，雖然新議員玩得好埋係好事，不過就缺乏「冷靜獨立嘅意見」囉。

原定9月8號喺灣仔伊館舉行「立會好聲音」音樂會，喺「班長」發出溫馨提示之後隔咗差唔多一日，音樂會嘅主辦組織「藍星行動」就宣布活動告吹。其實一開始，有議員認為「班長」嘅溫馨提示同呢個音樂會活動無關，之不過有議員聲言話要退出，導致活動最終煞停。由於音樂會打住立法會嘅旗號，啊Paul話根據不成文規矩，其實任何用立法會名義嘅活動，輕則要經秘書處，重則要經內會批准，佢話往後如果要舉辦類似嘅活動，一定要小心處理啦。

今屆立法會，由過去嘅70席增加到90席，自然有唔少新議員，啊Paul話新議員成日「玩得好埋」，本來都係好事，不過議會就缺乏「冷靜同獨立」嘅聲音，佢仲直言，立法會已經過咗尖銳嘅鬥爭期，以往搞活動，會對操守、舉辦活動嘅性質比較敏感，然而一班「喺幸福世代出生嘅立法會嬰兒群」，可能係基於無知、基於漠視，或其他原因，冇按照傳統，有時做嘢異於過往。不過，啊Paul認為今次教訓都算係好事，或者可以令佢哋「經一事、長一智」咁話。

至於多才多藝嘅Paul有冇收過活動邀請呢？啊Paul坦言話有，之但係一早就婉拒咗，事關佢唔認為唱歌係議員本職。