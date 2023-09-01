環保署翻新3廢物轉運站　引入太陽能發電　混能船運送垃圾

環境保護署表示，西九龍廢物轉運站第2期延續合約和港島西及港島東廢物轉運站第2期延續合約已生效，3個轉運站的翻新及提升工程已經展開，站內將加裝安裝太陽能發電系統並轉用混能船運送垃圾。工程期間，該3個轉運站將維持日常廢物轉運服務。

相關工程合約由中國交通建設集團旗下的中國港灣工程有限責任公司投得，是首次由中國內地企業成功以獨資公司身分投得及營運香港廢物管理設施合約。為達致《香港氣候行動藍圖2050》的碳中和目標，環保署在新合約中加入了一系列降低廢物轉運碳排放的措施，包括在站內安裝太陽能發電系統、使用更具能源效益的廢物處理機械設備，以及以節能且低排放的「柴油電力推進」船隻替代原有的廢物貨櫃運輸船。同時，西九龍廢物轉運站亦被選為試點，引入純電力驅動的廢物貨櫃運輸船。

該3個轉運站皆在上世紀90年代落成，營運至今已超過20年，在翻新和提升工程完成後，該3個轉運站的廢物處理效率和能源效益表現將全面提升。透過加強抽氣系統、優化空氣淨化設施、提升車輛清洗設施和加強污水處理能力等措施，廢物轉運站的環保表現亦會提升。工程進行期間，有關的廢物轉運站將維持日常廢物轉運服務。

除了上述3個轉運站外，環保署亦會逐步為其他不同的廢物轉運站進行翻新及提升工程，包括於上月批出的北大嶼山廢物轉運站及離島廢物轉運設施第2期延續合約。