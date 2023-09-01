【強颱蘇拉】8號風球今日大部分時間維持　今晚至周六或掛10號波

超強颱風「蘇拉」襲港，8號風球現正生效，預料本港吹西北風，平均風速每小時63公里或以上。今日(9月1日)凌晨3時，「蘇拉」集結在本港之東南偏東約280公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸。過去數小時，「蘇拉」逐漸靠近廣東東部沿岸，本港風力逐漸增強，8號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，「蘇拉」預料今晚至周六最接近本港，高地風力或達颶風強度，天文台表示屆時會視乎蘇拉路徑及強度考慮發出10號風球。翻查紀錄，本港對上一次發出10號颶風信號，是2018年9月16日超級颱風「山竹」正面吹襲，距今相隔近5年。

雷達圖像可見「蘇拉」的完整眼壁及大風區正逐漸靠近本港，其外圍雨帶亦正影響廣東東部沿岸。預料今日稍後本港天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。受風暴潮影響，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。風暴潮的影響視乎蘇拉掠過本港時的強度及位置。海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

今晨3時，維港海面風平浪靜，尖沙咀碼頭未見有市民專程前來賞風。