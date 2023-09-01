文化中心映《霸王別姬》　主題電車遊港島　悼念巨星張國榮

轉眼間，巨星張國榮「哥哥」已逝世達20年，無數「哥迷」深感懷念。適逢本月12日是張國榮的67歲冥壽，本月有多項紀念這位巨星的活動，包括康樂及文化事務署轄下香港電影資料館將放映張國榮主演的電影《霸王別姬》4K數碼修復版；另有「哥迷」刊登電車車身廣告，製作出全球首輛張國榮主題電車「傳奇號」，今日(1日)起於港島行駛大半個月。

1993年上映的《霸王別姬》面世至今30年，獲得10多項國際殊榮，包括美國金球獎最佳外語片，更是迄今唯一榮獲康城影展金棕櫚獎的華語電影，獲《時代》雜誌評為「百大不朽電影」之一。電影公司導演陳凱歌當年的創作意願，自資為影片進行4K數碼修復，還原影片至接近當年公映時的聲畫質素，並授權香港電影資料館於本月30日下午2時半在香港文化中心大劇院上演。電影為國語對白，設中、英文字幕。票價45港元，今日起於城市售票網發售。是次節目將於放映當日在文化中心2樓大劇院特設展覽，展出多張海外版原裝海報，讓持票觀眾可先睹為快。海報展覽亦會於10月4日至12月30日移師至香港電影資料館1樓大堂免費展出。

另外，有「哥迷」製作張國榮主題電車「傳奇號」，由今日起至本月21日無固定路線來往港島東西，車身編號為20。有別於一般電車，「傳奇號」內外皆有特色塗裝及多幅手繪哥哥肖像，車廂內更列出當年張國榮於港島一帶的足跡，供乘客「打卡」之餘，亦可重溫舊夢。除了主題藝術電車，亦有紀念張國榮的音樂會於本月9日晚上在上環舉辦。