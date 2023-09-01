東方日報A1：蘇拉吹正避無可避　全城搶糧高度戒備

「吹到正」的超強颱風「蘇拉」殺抵本港，氣象專家指威力與61年前的「溫黛」匹比，全港均現搶糧潮高度戒備。天文台亦預料風暴潮勢嚴重影響本港，形容威力與曾造成6萬宗塌樹的「山竹」相若，又指有機會改發10號風球。港府如臨大敵，提早近10小時宣布最早今日凌晨2時改掛8號風球，全港學校停課，而各區臨時庇護中心已於昨晚開放，並準備撤離低窪地區居民。若颱風造成「極端情況」，例如廣泛塌樹致幹道擠塞而未能清理，會適時公布最新安排，即使已改發3號風球，全港亦「暫時不用上班」，直至政府宣布復工，但相信停工機會不大。

港府昨午跨部門召開記者會，天文台台長陳栢瑋表示，超強颱風「蘇拉」相當成熟，環流相對較小，雲較緊密，會在今晚至明早最接近並掠過本港。當蘇拉接近本港或在本港以南掠過，風暴潮的情況有機會與「山竹」襲港時相若，另一個機會是在香港以東地區先登陸，然後在香港北面掠過，屆時風暴潮的影響較小，但天文台相信，前者的機會較大。而蘇拉強度將維持在颱風至超強颱風級別，期間離岸及高地的風力或達颶風強度，天文台屆時會視乎蘇拉路徑及強度，考慮發出10號颶風信號。

因應蘇拉逼近，天文台將於今晨2至5時改掛8號烈風或暴風信號，所有學校包括中小學、特殊學校、幼稚園等於「開學日」停課一天。僱主亦應提早與員工商討工作安排，保安局將監察市面情況，評估實時風險。而各部門已在人手、工具、裝備等早作部署，包括設有隨時候命的政府部門和承辦商人員，針對受風暴潮影響的當風或水浸風險高的地方，包括大澳、鯉魚門、沙田吐露港、杏花邨等，部門亦協助居民防風，例如升高家具、設置沙包，亦於大澳設擋水板、沙包防水浸，並預備疏散居民。

另外，27個臨時庇護中心提早在昨晚未懸掛8號風球時開放，關愛隊亦會派人協助。消防處及其他執法部門亦會預留人手，準備協助有需要市民。醫院管理局亦會加強服務，醫院留宿醫生較平日多20%，足以應付突發情況。港府強調會及早準備善後工作，檢視主要幹道、連接巴士站和鐵路站的道路，以便在颱風期間盡快開通主要幹道，以回復正常交通。

不過，2018年「山竹」襲港後，本港因大量倒塌樹木致交通大癱瘓，勞工處其後修訂《颱風及暴雨警告下工作守則》，當超強颱風令市民無法有效復工或引起安全問題，例如多區公共交通服務嚴重受阻等，港府可在改發3號信號前公布「極端情況」，僱員在8號信號取消後的兩小時，應留在原來的地點，毋須立即上班。港府稱會視乎道路、塌樹等情況，每兩小時公布最新決定，直至政府宣布復工，市民才需上班。港府認為今次已預先做好準備，不論設備、人手已加強，相信不需停工；呼籲市民不要掉以輕心，亦不要追風，以免危害自己及拯救人員的生命。

發展局則稱會統籌各部門，將資源集中人手，處理安排塌樹，亦已安排約5個地方臨時儲放倒塌樹木。當局另呼籲市民善用999緊急求助電話，過往有人投訴漏水及爆玻璃，求助電話應給予真正有緊急需要的人。

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