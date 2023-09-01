政Whats噏：開學日延期影響新老師到任　梁子穎盼校方靈活處理

打風導致開學日停課，變相暑假多咗一日，學生哥就梗係開心啦，但教師就未必係咁睇。身兼教育工作人員總工會總幹事嘅議員梁子穎，話收到會員同教師嘅查詢，冀了解因惡劣天氣而停課，未能回校報到上班嘅薪酬計算事宜。之不過，月薪出糧嘅教師唔係享有「打風假」咩？

其實梁子穎係關注到，新入職或現職轉校任教嘅教師權益。喺96年初執教鞭嘅梁子穎，因當年嘅9月1日係星期日，以致上任日期變咗係2日，結果該月嘅薪水只計算29日。鑑於今日(1日)本應係開學日，但教育局已宣布所有學校停課，連帶本應喺今日第一天到任嘅教師，可能要到下星期一先至正式上任，擔心會影響到佢哋9月份嘅薪酬。佢話日前已就此而向教育局查詢，而局方就回覆話，會確保新入職教師薪酬不受影響。

雖然有教育局嘅「保證」，但梁子穎建議校方以可行形式令新教師順利到任並留有上班記錄，譬如舉行網上工作會議，以便按其僱傭合約喺今日開始計算薪酬，另一方面，梁子穎冀前線教師亦要利用停課假期做好開學準備工作。