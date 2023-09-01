氣象局最快今午1時改發8號風球　金巴服務暫停

澳門氣象局於昨晚(8月31日)11時發出3號風球，預料將在今日上午維持。預測澳門風力將會增強，今午1時至3時將視乎情況改發8號西北風球。金巴凌晨3時起已暫停營運服務，受影響乘客可免費辦理退票手續。

按現時路徑，「蘇拉」將持續向西北偏西方向移動，大致移向廣東沿海，隨後逐漸移近珠江口。今早8時超強颱風「蘇拉」集結在澳門以東約290公里。雖然「蘇拉」環流較小，但由於「蘇拉」移速略為加快，今日下午將進入澳門200公里範圍，隨後風勢會明顯增強，此外，受「蘇拉」中心附近強雨帶影響，未來數日有驟雨及雷暴，2至3日雨勢有時頗大。明日(2日)凌晨及清晨改掛9號風球或10號風球的可能性，分別為中等至較高及中等。

受到天文大潮影響，預料今日日間內港一帶會出現0.5米或以下水浸，而疊加風暴潮影響， 明日日間低窪地區水浸將會更為明顯。由於「蘇拉」將會非常接近珠江口，對澳門的威脅較大，低窪地區有機會出現1至1.5米水浸，發出橙色風暴潮警告機會提升至較高。若「蘇拉」正面吹襲珠江口，屆時將需要改發更高風球及紅色或以上級別風暴潮警告。