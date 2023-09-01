下周一開學料續受惡劣天雨影響　有校長已作應對安排及支援

超強颱風「蘇拉」襲港，政府昨日召開跨部門會議記者會公布應對措施，全港學校在今日(9月1日)亦需要停課，有小學校長贊成當局預早公布的做法，認為可讓學校及家長作好安排，關注樹木組織則估計今次颱風所造成的塌樹影響，不及「山竹」般嚴重。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林今日在電台節目表示，今日原是開學日，如果出現惡劣天氣，學生上學或放學都會有困難。他說自己所屬學校，昨日已透過通告及不同社交平台，通知家長相關安排，開學日改為下周一。他預計下周一仍會受惡劣天氣影響，校方已討論應對，如改變開學禮安排等。至於跨境學生，校方與家長設有微信群組，若下周一受天雨影響，可派同事到口岸觀察學生上學情況，並了解作出支援措施，假若學生遲到則可獲豁免。

另外，昨日記者會上，發展局稱已準備人手處理倒塌樹木。長春社總監蘇國賢在同一節目表示，估計今次塌樹情況不及2018年超強颱風山竹時般嚴重，因為當年在市區很多大樹被強風吹倒，甚至連根拔起，其後當局補種的樹木屬中小型，至今成長仍未成熟，被風吹倒機會較小。