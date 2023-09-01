大澳最高水位估計達4米高　逾百多名長者列撤離清單

超強颱風蘇拉來勢洶洶，天文台今日(9月1日)黃昏前後評估需否發出更高熱帶氣旋警告信號，天文台又表示，受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，部分地區可能出現嚴重水浸，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若，大澳地區人士估計今次颱風，大潮最高水位可達4米，由於區內有不少長者居住，目前已逾百人被列入撤離清單上。

颱風吹襲期間，大澳都會出現嚴重水浸。大澳鄉事委員會主席、離島區議員何紹基表示，據颱風天鴿及山竹吹襲的經驗，大潮會升至3.5至3.8米，可以浸到身高1.75米成年人的大腿位置，預計受極端天氣等因素的影響下，今次颱風蘇拉來襲，大潮最高可能會升至4米。他表示，民政事務總處已成立統籌防風控制中心，並已聯絡所有有關緊急救援部隊，包括消防、民安隊、渠務署，以及地區團體等，協助疏散低窪地區的居民，防止出現人命及財物損傷。

何又指出，大澳地區有數千名長者居住，當中90歲或以上長者逾百個，有不少人是住在低窪地區或棚屋，目前已有約120至130多人被列於撤離清單上，已安排約10名行動不便的長者入住庇護中心。他表示，一旦颱風逼近，其餘撤離清單上的市民便會接到電話，提醒他們緊急疏散至庇護中心。他續指，以往曾有居於棚屋的長者因地下水浸而走到2樓避難，隨時可以發生意外，所以各部門特別關注長者及居住在低窪地區居民的疏散工作。