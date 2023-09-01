日本傾倒核污水　研究：近60%人少食當地漁農產品

日本上月底起排放福島核電廠核污水入大海，本港市民紛紛擔心當地漁農產品的安全。有研究組織今日(9月1日)發表的調查發現，有接近60%市民表示會減少食用日本漁農產品，另有約54%人支持港府對10個日本都縣水產品的禁令。此外，調查又發現逾40%的市民有意前往夜市消遣。

香港研究協會於8月22至30日透過電話，訪問1,064名市民，就着日本排放核污水的看法，有58%的受訪者稱會減少食用日本漁農產品；另有32%的人說會如常進食，反映市民普遍對日本漁農產品的安全性存有戒心。至於港府禁止進品日本東京、福島等10個指定都縣的水產品，包括海鹽、海藻等，有54%的受訪者表示「支持」，但亦有33%人不支持禁令。

另外，港府近期提倡發展夜市，有42%市民表示，會有興趣前往該些夜市消遣，但亦有36%人無意前往，另有22%人稱「不知道/很難說」及「無意見」，意見較分歧。而於選址方面，有38%受訪者認為應該活化現有夜市，例如廟街、女人街等，亦有29%人認為應在新地方發展夜市，而表示「不知道/很難說」及「無意見」的則共佔33%，反映市民對發展夜市的選址未形成主流意見。

研究協會負責人促請港府，訂立長遠有效的監察機制，把關進口食品的核輻射風險，確保食品安全，保障市民健康。他亦呼籲港府，積極與社會各界探索不同激活香港夜經濟的方案，帶動本港經濟多元發展，同時為社會氣氛帶來正面影響，提升香港繁華活力之都的形象。