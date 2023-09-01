調查稱港府「撤辣」呼聲創新高　協會料與樓市走弱有關

經濟、樓市低迷下，愈來愈多市民認為港府應減少壓抑樓市的「辣招」。有調查發現，有25%受訪者認同需「撤辣」，較3月同類調查上升5個百分點，比例創新高。而認為需維持現有措施及至「加辣」的則減少。另外，調查指市民預期通脹會放緩。

香港研究協會於8月22至30日，訪問1,064名市民，問及對政府壓抑樓市的「辣招」措施的看法，當中有27%受訪者認為應該「保持不變」，比例較3月份調查跌3個百分點，而認為需削辣的則上升5個百分點，達25%。另有25%的人稱要加辣。協會指出，認為應減辣的比例創調查以來新高，相信與近期樓市出現走弱的迹象有關。

另外，調查又發現，有47%受訪者預計未來三個月物價會上升，較上次調查下跌7個百分點，相信會維持穩定的佔29%，較上次上升6個百分點；另有6%市民認為物價會下跌，較上次升2個百分點。團體認為，顯示市民的通脹預期顯著下降，相信與近期香港通脹率走低有關。

港府為壓抑樓市，於2010年起陸續推出「辣招」，包括額外印花稅、雙倍印花稅及買家印花稅，短期內轉售住宅物業、購買多間物業或非本港永久居民及公司購買單位，均需繳付較高的印花稅，以打擊投機炒賣。不過隨着樓價下跌，社會有聲音要求「撤辣」，以免窒礙樓市發展。