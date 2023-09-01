給嶺南人的信　鼓勵學生追尋卓越

嶺南大學(嶺大)校長秦泗釗教授今日(1日)向教職員、學生及校友發出的首封「給嶺南人的信」，信中提到嶺大在學術水準、研究影響、學生發展和社區參與等方面取得積極進展，顯示嶺大是一所國際領先的大學，將會繼續展示學校的影響力和卓越表現。他續指，對嶺大的未來發展感到自豪，將會繼續培養優秀的學生，推動更多研究和創新。

秦泗釗表示，嶺大的畢業生就業表現出色，在就業市場上的平均年薪增長了9.8%，顯示各行業對畢業生的認可和讚賞。嶺大在本學年招收了1000多名本科新生，而大學聯合招生辦法收取的學生亦保持穩定成績，證明嶺大全方位學習模式的吸引力。其次，嶺大的研究生人數和質素也達到歷史新高，顯示嶺大作為亞洲博雅型研究大學的聲譽和影響力不斷提升。

嶺大學者在過去一年亦取得多項矚目的研究成果，獲得了研究資助局的「優配研究金」和「傑出青年學者計劃」資金，和其他多項大型撥款，表示嶺大在研究方面的實力和競爭力。此外，嶺大成功聘請兩位世界級的講座教授，計劃在未來招聘更多知名學者，提升在研究和創新方面的卓越表現。

秦泗釗稱，嶺大致力於豐富學生體驗和社區參與，較早前推出了「嶺南創創業中心」，提供資金和專業指導，以支援學生創業和創新；嶺大還舉辦社區服務項目，包括社區合作計劃和志願者活動，回饋社區，並培養學生的社會責任感，望嶺大成為一所享譽國際、首屈一指的博雅型研究大學。