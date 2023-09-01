政Whats噏：罰則嚴壓力大　管浩鳴憂兒童住宿服務乏新血

兒童係社會未來主人翁，宜好好對待。自從「童樂居」爆出虐兒案後，政府隨即設立強制舉報虐兒機制。議員管浩鳴(管牧)同意定立措施保護兒童，但佢認為立法並非可解決所有問題，指大家都應該設身處地理解照顧者嘅困難同需要，況且業界都好擔心立法過嚴，「有工無人做」嘅情況更趨惡化。

管牧應議員同事楊永杰之邀，圍繞本港再次發生院舍虐兒事件而作出討論。管牧指「童樂居」虐兒案係一件不幸事件，但值得留意嘅係，依家去得童樂居、或需要兒童住宿照顧服務嘅小朋友未必係孤兒，有可能係小朋友嘅原生家庭父母出現問題、遭受虐待、或者有其特殊需要但家長「湊唔掂」。佢話有啲畫面確實係唔理想，之不過有啲行為喺原生家庭出現，未必有問題，譬如強行要一個好曳嘅小朋友「可唔以坐定啲呀？」若果喺非原生家庭或院舍做出啲咁嘅動作，可能會有後果，加上錄影鏡頭，照顧員一舉一動都被監察，工作壓力好大。加上薪酬待遇並不優厚，喺依家勞動市場咁缺人嘅時候，倒不如選擇從事其他行業。而業界就擔心冇新血入行，加劇人手不足嘅現象，問題陷入惡性循環。

政府雖然立咗法，但管牧認為宜有相關配套同教導，例如乜嘢方式係有問題、一旦出現相關情況應該點處理等，畢竟好多時候，界線模糊，另一方面亦要給予支援，尤其是情緒上嘅支援。當楊永杰問到，政府有否投入相關資源，管牧就無奈咁話「有，不過唔係好夠」。尤其是關於兒童住宿服務嘅專家向來都不足，加上社會對照顧者要求更高，政府更應加強培訓，令照顧者掌握對待頑劣兒童嘅方法，管牧話對待特殊需要嘅小朋友，所需嘅技巧並非來自書本知識，而係經驗累積。

至於輸入外勞可唔可以緩解人手不足問題，管牧認為兒童住宿服務同老人院性質唔同，後者可能帶有一定嘅厭惡性，而前者雖然睇落好得意，但係分分鐘係應付精力旺盛、燃燒照顧者十幾個鐘頭嘅工作。況且兒童之間嘅情緒容易互相牽動，所以經營兒童住宿服務並唔係咁容易，照顧員需專業、愛心、耐心，而社會更應給予更多支持同體諒，免得令照顧員氣餒唔做。管牧又希望有更多機構從事兒童住宿服務，佢認為院舍間良性競爭係好事，而當發生意外時，都可以有其他機構承接。管牧總結話，要解決兒童住宿服務問題，最緊要係要貼地，畢竟立法都唔可以解決所有問題。