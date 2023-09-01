大澳海水淹浸行人徑　當地啟動緊急事故協調中心

超強颱風「蘇拉」襲港，天文台在發出9號風球前夕，本港多個低窪地區已出現水浸，更有網民將有關情況上傳至社交平台。離島民政事務處今日(9月1日)指出，天文台預測在熱帶氣旋影響下，大澳海平面高度可能在明日(9月2日)清晨達到海圖基準面3.3米或以上，有機會導致海水倒灌及大澳低窪地區嚴重水浸。民政處現已啟動設於大澳鄉事委員會的緊急事故協調中心，以協調疏散、救援及緊急支援的工作。

據網傳片段顯示，大澳近楊侯古廟一帶已有海水淹浸行人徑，有物件在水中漂浮，水深貼近至膝蓋位置，村民寸步難行，拍片者更形容現場如汪洋一片。民政處則呼籲大澳低窪地區的居民應在水浸來臨前，到安全的地方暫避。民政處會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，以盡力為居民提供適切的協助。

另外，分別設於大澳鄉事委員會、鄰舍輔導會東涌綜合服務中心和香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處的臨時庇護中心，以及龍田臨時收容中心已開放予有需要的居民暫時使用。消防處、民眾安全服務隊人員亦會在有需要時，協助受影響的居民到臨時庇護中心或其他安全的地方暫避。