迎三年一遇暴風　天文台改掛9號波

超強颱風「蘇拉」正逐漸逼近本港。天文台在今日(9月1日)傍晚6時，改發9號烈風或暴風風力增強信號，代表烈風或暴風的風力現正或預料會顯著加強。翻查資料，對上一次發出9號風球，是在2020年8月19日因颱風「海高斯」正面吹襲本港，至今已事隔逾3年。天文台表示，會視乎本地風力變化，評估是否需要發出10號颶風信號。

在晚上7時，蘇拉集結在香港天文台之東南偏東約70公里，預料向西或西北偏西移動，時速約12公里，橫過珠江口一帶。在過去1小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時101、100及90公里，最高陣風分別超過每小時134、126及119公里。雷暴警告現正生效。

蘇拉眼壁現位於香港天文台以東約30公里，本港普遍吹烈風，離岸間中吹暴風，部分高地達颶風程度，與其相關的狂風大驟雨正影響本港。按照現時預測路徑，蘇拉會在午夜前後在香港天文台以南約40公里左右掠過，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升。晚上約9時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於接近午夜升至海圖基準面以上約6米左右，比正常潮位增加約4米，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等，會出現嚴重水浸，部分地區水浸深度或超過1米。

本港各沿岸地區的水位亦會於明日(2日)清晨約6時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。天文台提醒海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。