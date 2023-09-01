全港一成半小學小一需減班　沙田區成重災區

本港適齡學童數目大減，新學年小一班級數目續跌。根據最新《小學概覽2023》，全港共79間小學小一需要減班，合共減少90班小一；減班學校共佔全港515間小學約15%，即有逾一成小學需要減班。而小一減班的重災區則包括沙田區，其次為葵青區、元朗區及黃大仙區。

《東網》統計《小學概覽2023》後發現，全港合共減少90班小一，若計及加班數目，則淨減班數為61班；另有44間學校只能開辦一班小一。而作為減班數目最多的沙田區，有8間小學共減班11班，其中循理會美林小學、九龍城浸信會禧年（恩平）小學及香港道教聯合會純陽小學均要減2班。

另外3個減班重災區葵青區、元朗區及黃大仙區均需減班10班。其中葵青區的佛教林炳炎紀念學校（香港佛教聯合會主辦）需減2班；元朗區的金巴崙長老會耀道小學及佛教榮茵學校均要減2班；黃大仙區的中華基督教會基慈小學亦要減2班。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林認為，因應本港未來人口結構，出生率低、學生移民離港，以及內地跨境學童減少，將會有愈來愈多學校面對收生不足而要殺校的問題。他又指出，部分單頭學校若在區內較不受歡迎，又沒有大型辦學團體般的資源去升級硬件，汰弱留強下將更容易面臨殺校困境，建議教育局應給予面臨殺校的學校過渡期，「例如有3年時間將部分學校重新整合」，否則殺校問題容易影響校內團隊士氣，教學質素下降最終受害仍是學生。

教育局回覆東網表示，預計未來學齡人口持續下跌的情況並非過渡性而是結構性，教育局會從長遠規劃公營中小學學位供應，以「軟着陸」為目標，逐步有序調節學校數目，確保教育質素和善用公共資源。