東方日報A1：超強颱風暴烈　香江歷劫

超強颱風「蘇拉」強勢襲港！天文台昨凌晨率先發出8號風球，但本港昨早仍「風平浪靜」，市民如常出外。惟中午過後風勢始大，傍晚更忽變強勁，天文台相隔16小時後，於昨晚6時20分發出9號烈風或暴風風力增強信號，並不斷修訂蘇拉的路徑，指它會較原先預計更接近本港，其後再於不足兩小時，在昨晚8時15分發出10號颶風信號。風暴引致本港至少38棵樹倒塌，多區水浸，另有至少7人受傷。

昨日早上雖然已掛8號烈風或暴風信號，但市面大致平靜，亦未有大雨。不少市民、旅客到尖沙咀、堅尼地城海旁觀浪，留下倩影，亦有人沿海旁跑步，未有理會當局逗留室內的呼籲。直至接近中午12時，天雨漸大，風勢亦陸續增強，但仍無損市民觀浪的意欲，反而愈來愈多人堅持擔着遮站在海旁，小朋友亦穿着雨衣奔跑，感受蘇拉的風力，與此同時白頭浪亦漸多。

風勢於昨午3時起更強勁，間中出現簌簌之聲，觀浪人士的雨傘均被強風吹翻，但他們未感狼狽，反而拿出手機「打卡」。而於昨晚6時，大風變得更猛烈，樹木吹至左搖右擺，而即使處於室內，強風仍能經窗縫中滲入。

天文台表示，超強颱風蘇拉的眼壁曾橫過本港，對本港構成相當大的威脅。本港東部地區一度吹颶風。按照預測路徑，蘇拉會在今日午夜前後在天文台以南約40公里左右掠過，10號颶風信號會維持一段時間。本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺，並指市民不要離開有屏蔽的地方，並留意其破壞性的風力。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位昨晚起急速上升，約9時開始，東部沿海地區水位上升，當中吐露港的最高水位接近午夜升至海圖基準面以上約6米左右，比正常潮位增加約4米，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等，會出現嚴重水浸，部分地區水浸深度或超過一米。

蘇拉的破壞亦很強，李鄭屋游泳池附近建築物有多塊太陽能板不敵強風，被吹起飛墮至馬路橫亘行車線，幸未造成人命傷亡。當局亦收到38宗塌樹報告，其中在柴灣道樂軒臺對開，有一棵大樹倒塌，擊中私家車頂，車頂凹陷，幸未造成人命傷亡。而在何文田公主道往紅磡隧道方向近忠民街，有一棵大樹倒塌後，打橫攔住3條行車線。

水浸方面，渠務署確認7宗水浸個案。醫院管理局則稱，截至下午7時40分，5男兩女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。截至昨晚8時，各區開放的40間臨時庇護中心，共有394人入住。

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