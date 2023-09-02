有僱主疑提高門檻阻本地人入職　孫玉菡：屬實禁輸入外勞1年

勞工處將於下周一(9月4日)推行「補充勞工優化計劃」，並同日開始接受申請。有承建商招聘本地工人條件過於嚴苛，加入要求工人具英語書寫能力等條款，惹提高門檻之嫌，被質疑是「假招聘」，意在減少聘請本地勞工以外勞代替。

勞工及福利局局長孫玉菡在電台節目表示，當局會保障本地工人優先就業，外勞工資亦確保不低於本地工人工資中位數，避免淪「廉價勞工」。若申請的僱主招聘條件過於嚴苛，聘請要求與工種無關，難以證明該僱主在本地無法請人，或有合適本地工人仍不聘請，當局會就此把關，有關僱主不會獲批輸入外勞，一年內不得再申請有關計劃。 至於勞工界希望補充勞工計劃設配額及「煞停機制」，孫玉菡稱會定期到勞僱會匯報和討論。

與此同時，孫玉菡表示當局鼓勵初老的「銀髮一族」及家庭主婦重投職場。本月起，5區共50間小學，將試行課後託管服務，深水埗落成啟用首個佔地7000至8000呎的「社區客廳」項目，由商界免費提供用地3年、政府出資及非政府組織營運，初步計劃採用會員制，為劏房住戶提供洗澡、食飯和日常活動空間，可由其他家長看管和照顧「社區客廳」內的劏房戶學生，促成社區鄰舍互助。讓其父母或監護人免除後顧之憂重投職場，有助增加本地勞動力。

另外， 大量社會援助個案在蘇拉風暴影響下，未能如期收到今個月款項。孫玉菡指，風暴下銀行業未能結算，昨日約5萬人受影響，已要求銀行加緊處理，截至昨晚，絕大多數個案戶口已收到錢。