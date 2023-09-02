44校僅能辦1班小一　教局：若條件許可准以私營方式營辦

本港適齡學童數目大減，2023/24年度小一班級數目續跌。根據最新出爐的《小學概覽2023》，全港共79間小學小一需要減班，合共減少90班小一，減班學校佔全港小學約15%。而小一減班的重災區包括沙田，其次為葵青、元朗及黃大仙，這些區均有部分學校需要減多於一班，最終更有44校僅能辦1班小一。

教育局局長蔡若蓮今早（2日）在電台節目表示，當局不是要「殺」、「消滅」一間學校，對於5間小學獲派0班，28間小學至少兩年開1班小一，蔡認為0班只代表不能參加統一派位，但若條件許可，校方可改用私營方式辦小一，或採用其他方案，待收生情況有改善，便可重新參與派位。

她又解釋，本港學齡人口下降問題，並非過渡性，而是結構性情況，故小一入學人數只會更少，開班人數亦因應銳減。她強調，由於每班太少學生會影響群育發展及學習質素，而不是人數少便等於質素好，故需實事求是，按實際情況調整班級數目。

蔡續指，教育局作為辦學團體，會把北角兩間小學合併，以整合資源提升教學質素，且善用現有教學資源；加上由官校以身作則，相信可帶頭進行工作。她認為，將學校合併非新鮮事，是整合資源的好方法，若學校或辦學團體收生不足，可積極考慮此方案。