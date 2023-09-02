擬調升存款保障至80萬元　存保會稱已平衡國際標準及銀行成本

存款保障委員會建議調高存款保障額，由現時50萬港元提高到80萬港元，惹起社會疑惑提高保障額原因及時機。存保會主席劉燕卿今日(2日)解釋，港人收入及存款過去10多年已大增，現有的保障不足，而所提的建議是參考國際標準，並平衡銀行額外成本後訂立，以加強存戶保障。

劉燕卿於電台節目上表示，由公眾諮詢以來收到不少提問，例如為甚麼於此時提高保障額？建議提高保障額到80萬港元的背後有甚麼考量？她解釋，建議是建基於過去兩年裏，根據國際標準所做的自我評估等而得出，並指國際標準是要求對至少90%存戶提供全額保障，舉例2011年保障額由10萬港元提高至50萬港元，當時獲全額保障的存戶比率約有91%。但是過去十數年，隨着大家的收入和存款逐漸增加，近年獲全額保障的存戶比率已經下跌至約89%，低於國際要求，因此認為現在是適當時候作出調整。

金額方面，劉提到存保計劃是保險制度，提高賠償金額時，保費自然會增加。在存保計劃下，銀行須每年繳交保費。當提高保障額的幅度越大，銀行業界的財政負擔亦越大，而銀行將額外成本轉嫁給客戶的可能性亦會越大。再者，保障額提高至80萬港元，將較現時50萬港元已有60%的升幅，不但能夠追上累積通脹，亦可以令存戶的實質存款保障增加20%之多；而獲全額保障的存戶數字亦將增加，由約83萬至超過2,100萬，佔存戶總數超過92%，高於國際最低要求；同時對業界的財政負擔可以維持在可控水平。在成本可控的情況下，加上銀行之間的競爭，應可減低銀行將額外成本轉嫁給客戶的可能性。

劉燕卿續指，本港的保障額已經高於亞洲不少地方，例如日本、南韓、新加坡和馬來西亞等。與此同時，亦有建議應將保障額提升至港幣100萬或更高水平，但這並不能顯著增加獲全額保障的存戶數目，但卻令相關的成本大幅增加，令成本和效益變得不成比例，不排除銀行最終可能會將有關成本轉嫁給客戶。她促請市民於10月12日前向該會提出意見，預計於2024年初公布諮詢結果，目標是在2025年初或之前實施相關的建議。

存保會於今年7月，就存保計劃提出4項的改善建議，包括進一步提高存款保障額，由現時50萬港元提高到80萬港元、加強銀行合併後的存款保障安排、完善供款機制以及申述機制。