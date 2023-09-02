港府指示各部門清理塌樹雜物　料掛3號波前開通主要道路

隨着颱風「蘇拉」逐漸減弱並遠離香港，港府表示，已指示各部門在天文台改發3號強風信號前，在安全可行的情況下開展善後工作，包括清理道路上的塌樹和雜物等，大致完成清理主要道路和巴士線路的障礙物，另恢復港鐵基本列車服務，務求讓社會盡早回復基本正常運作。

港府表示，今次風暴強勁，各區受到不同程度的影響，政府會按優次推展善後工作，除了首要現階段開通主幹道之外，亦定當在風暴後全力清理和修復其他受影響的道路，並繼續向各受影響地區的居民提供適切援助，令社會盡早全面復常，希望社會各界體諒和配合。當局特別指示發展局，要求各部門展開風暴後的特別巡查行動，包括巡查市面上的主要街道，並即時跟進任何對公眾構成明顯危險的招牌和棚架等。

當局續指，因應風暴目前動向和影響，以及各方善後工作進度等方面的評估，當天文台改發3號風球後，預計各主要道路和主要巴士線路可大致開通，屆時市面可基本回復正常，並提醒，即使在風暴過後，市民務必繼續提高警覺，司機駕車時亦需小心，應繼續留意天文台和政府發放的最新消息。