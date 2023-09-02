高球場接逾1900份意見　95%屬反對建屋

粉嶺高爾夫球場建屋爭議不斷，政府今年7月獲城市規劃委員會接納，將粉嶺高球場部分土地改劃用途。根據程序，城規會在建議修訂後接受進一步申述，申述期於上月25日屆滿，共接獲1,907份申述；當中有逾1,800份為反對修訂，反對建屋的申述佔逾95%，有29份屬支持修訂，其餘為未有表達意見或未能統計。

城耗會早前表示，由8月4日起會根據《城市規劃條例》第6C條，展示將粉嶺高球場的9.5公頃用地劃為「未決定用途」地帶的建議修訂，供公眾查閱，並在隨後3周內接收進一步申述。城規會會根據條例考慮收到的進一步申述，並在作出決定後於11月底法定期限屆滿前把草圖呈交行政長官會同行政會議核准。

根據多份申述內容顯示，在1,907份申述中有約1,877份為反對新修訂，其中包括以個人身份反對的香港哥爾夫球會長郭永亮，他在申述書中重申其反對修訂的意見，並指出高球會正就環境評估申請司法覆核，現已獲法庭裁定批准暫緩執行環評程序命令，故早前獲有條件批准的環評報告或不應具效力。而香港哥球會亦授權 「KTA Planning Limited」公司，代表其提交共約112頁的申述書，反對新修訂。