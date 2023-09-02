靈猴闖火炭餅店攞食物開餐　女店員受驚尖叫

熱帶氣旋「蘇拉」直面撲向本港，天文台亦一早預告會發出8號甚至更高的風球，不少市民提早買餸，令到街市及超市的蔬菜搶購一空。在颶風襲港的情況下，火炭穗禾苑一隻猴子疑似搵唔到嘢食，走入一間餅店打劫，引起街坊圍觀，最後搶走1包包裝容易撕開的食物，走到附近梯間立即開餐。女店員不敢輕舉妄動，多番叫喚，更伴隨數聲尖叫，「出去啦，冇嘢食啊」。

有在場街坊拍攝短片後在網上分享，直擊打劫過程。影片開始，猴子身形健碩，坐在蛋糕雪櫃上，有女店員多次說「出去啦，冇嘢食啊」。隨後猴子動身，觀察四周，尋找食物，走向店舖門口右方麵包位置。女店員不敢出手驅趕猴子，更害怕到尖叫，惟有再次勸喻「返去啦，走啦」。猴子爬至陳列餅乾產品的位置，把數個食物推倒，像在挑選心儀食物。之後拿走了一包較容易撕開的食物，便迅速走出店外，去到樓梯位直接開餐。

奇事吸引多個街坊圍觀，不時聽到笑聲。有男街坊形容猴子「幾大隻」，亦有市民指猴子「肚餓啊」。看到影片的網民留言表示，「佢真係好肚餓」，亦有網民認為「其實佢(猴子)都冇惡意嘅，攞完嘢食就走，唔會傷到人」。