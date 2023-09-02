內港南現水浸深度及小腿　截至正午錄163宗事故3人傷

受颱風「蘇拉」影響，澳門氣象局發出八號東南風球，並將於今午(2日)3時改發三號風球。藍色風暴潮警告亦正生效，預測水位將高於路面0.5米以下。 澳門內港南一帶一直是水浸黑點，多年來沒明顯改善，令到附近商店一到下雨便擔驚受怕。今早約9時，在內港南海水倒灌，開始出現水浸，水深浸過腳踝，有部分路段水深浸至小腿。

內港南路上有雜物漂浮，車輛駛過濺起水花，亦有途人用工具撥走塞在渠口的雜物，試圖疏通渠口助排水。比厘喇馬忌士街現場實施臨時交通封閉。澳門市面有不少停泊街道的電單車被吹倒，多區有樹木被吹歪或吹倒。另外，有大廈疑有鋁窗被強風吹走，飛墮路面；有地盤棚架被吹得搖搖欲墜，該地盤4個閘門亦報稱被強風吹倒。

截至今日正午12時，民防行動中心在澳門和離島共錄得163宗事故報告，當中包括51宗倒塌(建築物/燈柱/樹木)；98宗清除有墜下風險的物件(石屎、招牌、窗、簷篷或其他懸掛物脫落)；9宗處理地盤設施(棚架、天秤或者其他地盤設施墜落)；2宗海上事故；2宗被困事故及1宗火警。另有3人在風球下受傷。社會工作局表示，避險中心於中午12時的使用人數為45人，避險中心開放至今累計247人使用。