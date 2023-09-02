蘇拉過後有車搭　港鐵鐵路班次逐步恢復正常

熱帶氣旋「蘇拉」已減弱為強颱風，隨着其逐漸遠離本港，天文台即將於今午(2日)4時20分改發3號風球。各項交通安排如下：

港鐵鐵路服務班次會逐步加密至周六非繁忙時間正常水平。荃灣綫、觀塘綫、港島綫列車每3分鐘一班；南港島綫列車每6分鐘一班；將軍澳綫北角站來往寶琳站列車每4分鐘一班；調景嶺站來往康城站每8分鐘一班；機場快綫及迪士尼綫每10分鐘一班；東涌綫每7分鐘一班；東涌綫金鐘站至羅湖站每4至8分鐘一班；金鐘站往來落馬洲站每12分鐘一班；屯馬綫每5分鐘一班。輕鐵每5至18分鐘一班。港鐵巴士服務將於3號信號發出後恢復服務，維持15至30分鐘一班。因受塌樹阻路，港鐵巴士K52A號綫今日未能提供服務。

九巴及龍運：將於下午4時20分起陸續恢復服務，龍運A34及A37線將會提早於下午3時起提供有限度服務；A31、A33X、A36、A41、A43、S1、S64、S64P和S64X線正提供有限度服務。B1線亦提早於下午3時起提供有限度服務；B9線正提供有限度服務。另外，受路面狀況影響，部分九巴及龍運路線需要改道行駛或暫停服務，詳情請瀏覽巴士公司網頁。

城巴：大部份日間路線及城巴機場快線，將於下午4時30分起陸續恢復服務，但部分路線因路面情況仍暫停服務。B7號巴士只提供粉嶺站不停往來香園圍口岸服務，每30分鐘一班；S1號巴士頭班車起恢復有限度服務，維持每30分鐘一班。機場快線A11、 A21、A22、A29，下午2時起逐步恢復有限度服務。機場S1號線就維持有限度服務，每30分鐘一班車。

新大嶼山巴士：37M、38、39M、B4及B6，由5時30分起維持有限度服務

電車：全線暫停服務