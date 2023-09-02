「蘇拉」20公里外掠過　為澳門近3年來首個10號風球

澳門氣象局表示，熱帶氣旋「蘇拉」為澳門帶來近3年來首個10號風球，隨着蘇拉逐漸遠離及減弱，氣象局今午(2日)3時由8號東南風球轉發3號風球。同時，蘇拉是繼2017年「天鴿」、2018年「山竹」和2020年「海高斯」後，澳門7年內第4次發出的10號風球，相較於1968年至2016年，共49年內發出的4次10號風球，近年發出的頻次明顯增加。

氣象局指，蘇拉風雨影響明顯，其強度大、結構緊密且環流較小，路徑如出現少許偏移，對澳門的天氣會有截然不同的影響。蘇拉先在西北太平洋打轉，再以超強颱風的姿態進入南海，並靠近廣東沿岸，最終以非常接近澳門的路徑，於澳門以南約20至30公里範圍掠過，受其眼牆附近的暴風圈影響，部分地區錄得11級大風，最大陣風更高達13級。

同時，蘇拉中心附近的強雨帶亦為澳門帶來較長時間的風雨，各區普遍錄得約50至70毫米雨量。根據各個預報模式資料顯示，原預期蘇拉將會為澳門甚至珠江口地區帶來較顯著的風暴潮，基於氣象防災風險考量，氣象局曾一度發出紅色風暴潮警告。及後，由於蘇拉減弱程度較預期快且移速有所增快，以致風暴潮增水情況較預期減弱，並與天文大潮錯峰，最終只有內港以南一帶曾出現較輕微的風暴潮水浸。