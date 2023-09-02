「蘇拉」過後「海葵」緊接逼近廣東東部　天文台：路徑仍存變數

繼2018年山竹後，超強颱風「蘇拉」昨日(1日)再次為香港帶來十號颶風信號，更為本港多處帶來颶風，風暴潮亦導致低窪地區出現水浸。隨着蘇拉遠離及減弱，天文台今晚(2日)表示，本港明日(3日)驟雨會減少，不過市民仍需要留意現時位於台灣以東海域的熱帶氣旋「海葵」會在未來一兩日橫過台灣，隨後移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，但其路徑存在變數。

天文台今晚在官網發表天氣隨筆「蘇拉帶來的颶風」，當中提到由於缺乏主導的環境氣流，蘇拉在8月24日於呂宋以東海域形成後，在該區徘徊數天，於較暖海水及垂直風切變偏低的有利條件下逐步增強為超強颱風。蘇拉在8月30日以超強颱風強度進入南海東北部後，在副熱帶高壓脊引導下，採取西北偏西路徑逐漸靠近廣東東部沿岸。由於南海北部的海水保持較暖，以及大氣垂直風切變偏低，蘇拉在進入南海後仍保持完整結構，中心附近最高持續風速曾高達每小時230公里，成為天文台自1950年有記錄以來，南海區域內第二強的熱帶氣旋，僅次於2014年的超強颱風「威馬遜」。由於預測超強颱風蘇拉會正面吹襲本港，政府在8月31日下午舉行跨部門聯合記者會，提醒市民準備防風防水浸的措施。

天文台在9月1日凌晨發出8號烈風或暴風信號，日間蘇拉靠近廣東沿岸地區時曾呈現雙眼壁結構，眼壁完整、環流緊密。當日下午本港風力急速增強，有頻密狂風大驟雨，天文台在黃昏時分發出9號烈風或暴風風力增強信號。蘇拉靠近珠江口一帶前未有經過陸地，一直保持超強颱風強度，隨着其眼壁附近的颶風區逼近本港，天文台在晚上8時15分發出10號颶風信號。蘇拉正面襲港並在香港天文台以南約30公里掠過，從風力分布可見，本港多處包括橫瀾島、長洲、青洲、赤柱、昂坪、大老山均曾受颶風影響。

受蘇拉導致的風暴潮影響，本港多區出現水浸，包括沙田、大埔、大澳一帶。西貢於9月1日午夜時分水位曾升至海圖基準面以上約4.5米。蘇拉的環流相當緊密，猛烈風力集中在中心附近，與其相關的颶風主要影響本港南部地區，未有影響吐露港一帶。相比2018年環流廣闊的山竹，當時大美督錄得颶風程度風力，明顯較蘇拉影響期間為強，因此今次吐露港的風暴潮未及山竹時嚴重。

蘇拉在本港以南掠過時減弱為強颱風，隨着颶風不再影響本港，10號颶風信號在今日上午3時40分由8號烈風或暴風信號所取代。雖然蘇拉逐步遠離香港，但其外圍雨帶仍在日間持續在珠江口附近發展，為本港多處帶來烈風。隨着風勢減弱，天文台在下午4時20分改發三號強風信號。蘇拉雖延後了本港的開學日，但帶來相隔5年的十號風球，相信再次喚醒大家對大自然威力的敬畏。