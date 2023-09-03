認知障礙會營養不良　營養師建議少吃多餐

「腦退化症」或「老年癡呆症」於2015年被統稱為「認知障礙症」(Dementia)，是一種綜合症狀，包含記憶、思考、行為和日常活動能力的衰退，主要影響老年人士，而患有阿爾茲海默症(Alzheimer's disease)是最常見的病因。國際阿爾茲海默症協會於2015年的全球認知障礙症報告中指出，全球每3秒便有1人患上認知障礙症，而亞洲患者更佔全球患者的49%。

有註冊營養師提醒，大多數認知障礙症的患者會出現營養不良的問題，原因包括食欲大減、忘記進食、因藥物副作用而嗜甜、忘記如何使用餐具、吞嚥及咀嚼困難等，照顧者、家人需付出更多的耐性和忍讓，逐一處理問題。坊間流傳著不同種類的營養補充品，聲稱能有效預防或改善認知障礙症，例如抗氧化劑、維他命B雜、C、E、奧米加3脂肪酸、輔酶Q10、銀杏、薑黃素及近年聲名大噪的椰子油。不過，暫時仍未有充足科研數據能證明以上任何一種營養補充品可以有效地預防及改善認知障礙症。

根據國際阿爾茲海默症協會於2014年公布的一份綜合研究報告，都市人飲食模式含有高糖分、飽和脂肪、酒精及鈉質，且缺乏纖維素，往往是導致代謝綜合症的主要原因，並會增加患上阿爾茲海默症的風險。因此，恒常的健康飲食其實已能攝取不同的營養素。每天享用兩份水果(1個中型水果為1份)及3份蔬菜(半碗熟菜為1份)便能攝取豐富的纖維素；而不同顏色的蔬果更能提供多種的抗氧化劑，如茄紅素、胡蘿蔔素、葉酸、花菁素、蒜素等。

雖然目前只有少數流行病學數據顯示每周食用1餐或以上含豐富奧米加三的深海魚類，例如三文魚、吞拿魚、沙甸魚，能減低患上認知障礙症的風險，但食用適量的魚類取代紅肉，亦能有助減低飽和脂肪的攝取。營養師建議，認知障礙症患者應少吃多餐，照顧者可依時鼓勵他們進食，預備他們熟悉或喜愛的食物，將食物濃縮，從而增加食物的能量及蛋白質，例如蒸水蛋時使用牛奶代替水並加入豆腐或肉碎、製作水果奶昔、湯羹等。