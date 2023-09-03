車Cam直擊 : 警車跑馬地落斜猛撼前車　警員「知衰」揮手致歉

有網民今日(3日)凌晨時分上載一條涉及警車交通意外的車Cam片，片中未有顯示日期，片長約47秒，現場在跑馬地藍塘道與蟠龍道交界，片段開始見一輛警察交通部的私家車，車上有一名警員，警車並無閃燈及響號；當警車沿藍塘道落斜駛至上址時，前面一部紅色車輛疑因應交通情況將車速收慢，惟駕車警員疑似「發緊夢」，並無作出煞車反應，警車猛烈撼向該車車尾，片段傳出「呯」一聲，捱撞司機被突如其來的衝擊發出「嘩」一聲，被撞車輛衝前半個車位停下。

意外後警員隨即亮起車上紅藍閃燈，他疑似「知衰」，落車向被撞車輛司機揮手致歉，其後檢查警車有否損毀，且一臉茫然，捱撞司機亦查看車輛損毀狀況，片段亦到此結束，惟未知兩車損毀情況。東網向執法部門查詢事件，獲回覆指近日未有相關資料。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。8月21日下午3時04分，一輛警車在柴灣豐業街4號對開，與一輛駛離工業大廈的密斗貨車發生碰撞，警車掛於車頭的編號牌刮花。8月3日上午10時許，一輛警車駛入尖東麼地廣場期間，與一輛私家車相撞，幸好無人受傷。7月28日下午近3時，一輛警察電單車沿尖沙咀九龍公園徑，一條只准直行的行車線行駛期間，懷疑突然切線掉頭，被沿快線駛至之的士撞倒。