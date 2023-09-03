下調股票印花稅不足以提振股市　官員擔心效果適得其反

本港經濟復甦緩慢，樓市股市一潭死水，內地為挽救頹弱股市，推出一系列措施，甚中包括將股票印花稅下調，減幅更高達一半，香港同樣面對股市低沉，坊間亦有聲音調低股票印花稅刺激股市，本港財金官員今日(3日)在網誌卻唱反調，指從客觀數據顯示，調低股票交易印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投，當局需要全面通盤地檢視影響市場的各項因素，找出問題癥結，對症下藥。否則，零散刺激舉措，無助提振市況，若成效不彰反削弱投資者信心，效果適得其反。

特別為提振股票市場的促進股票市場流動性專責小組上周二正式成立。財金官員表示，專責小組將全面檢視不同的內外因素，例如上市制度、市場結構、研究如何擴寬市場資金來源和流量、吸引更多優質企業來港上市等。專責小組將於今個星期召開首次會議。他解釋，要改善股市表現，關鍵在於投資者對後市預期向好，這關乎入市的資金量和流向，取決於經濟表現、公司業績、是否持續有具潛力的企業上市等，不是單純靠下調股票交易印花稅就可以達致的效果，他更舉出過往曾下調股票交易印花稅率的年分，說明無法從根本上提振股市。

他又提到，股市升跌也受地緣政治和市場情緒所左右，指西方的政治成見也干擾到投資者對本港和內地股市信心，又指，全球經濟復蘇乏力，每個地區的發展都會面對不同的挑戰。疫情期間，許多海外投資者和機構代表都未能親身來港，加上西方傳媒偏頗報導，令他們對香港的理解與事實有偏差。港府將繼續透過「請客來」和「走出去」，積極向外推廣本港優勢。未來數月亦會舉行一系列大型國際金融會議，積極向外介紹香港的新發展及新機遇。