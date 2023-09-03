出遊注意高鐵列車恢復服務　惟部分班次取消

來往香港西九龍站至內地的高鐵列車服務因風暴一度受阻。

受熱帶氣旋「蘇拉」影響，來往香港西九龍站至內地的高鐵列車服務一度受阻，今日(3日)大部分短途列車恢復正常，但仍然有個別前往廣州南和深圳北的班次取消。長途列車的班次亦有接近一半要取消，包括多班前往潮汕的班次。受影響的乘客可到高鐵西九龍站排隊或在12306平台辦理改票或退票。

今日列車G305終點站更改為廣州南站，不停香港西九龍，而G306出發站更改為廣州南站，不停香港西九龍站。已取消的車次包括由香港西九龍站出發的G6384、G6386、G6388、G6382、G6392/89、G5614、G418 、G6504、G100、G2964、G6506、G6502、G6512、G6514、G5604、G6114；及由內地出發的G6383、G5613、G6385、G6387、G5611、G6381、G6390/1、G417、G99、G6503、G5615、G6505、G79、G319、G6513、G6509、G410/07。其餘車次恢復正常服務。

明日(4日)列車G306出發站更改為廣州南站，取消由內地出發的G6505。