僱主招本地勞工造假將被禁申請1年　孫玉菡指罰則合理

應對各行業人手不足，「補充勞工優化計劃」明(4日)起接受申請，放寬26個非技術或低技術工種輸入外勞，包括髮型師、電話接線生及侍應生等。勞工及福利局局長孫玉菡表示，僱主須真誠、盡最大努力在本地招聘人手，在未能請人情況下才可申請輸入外勞。勞工處把關時，有權查看應徵者資料，亦可查問僱主為何不考慮個別應徵者。倘發現有僱主造假，將禁止1年內將不得申請輸入外勞。他認為，罰則是合理範圍，認為對僱主已是很大代價。

孫玉菡又指，目前難以預測計劃反應如何，但清楚看見不同行業確實面對人手不足的制約，要擴充業務也有難處。他又回應，勞顧會勞方代表特別關注售貨員和送貨員等10個工種的情況，勞工處會特別安排資深人員審視申請，希望做得更謹慎穩妥。至於計劃會否設有煞停機制，他就指，目前談未來發展是言之過早，強調有機制由勞顧會檢視計劃推行及運作情況。

另外，勞聯建議勞工處，列明不建議「非必要工種」在風暴下工作，孫玉菡指，《颱風及暴雨警告下工作守則》行之有效，勞資雙方都接受，每個行業的實際情況不同，最妥當是按指引辦事。