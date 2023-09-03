搗兩工廈大麻種植場　拘3男女檢近2千萬大麻

為打擊工廠大廈內不法活動，執法部門根據情報收集及深入調查，鎖定油塘四山街及葵涌打磚坪街兩個工廈單位，並於8月31日及9月1日展開拘捕行動，搗破兩個大麻種植場，檢獲約值1,997萬大麻及一批種植工具，並以涉嫌「栽植大麻屬植物」拘捕兩名持「行街紙」的越南籍男子(34及37歲)，相信他們為種植場的管理人，其中一人試圖掙扎逃走，被制服後亦涉嫌「阻差辦公」被捕。

兩個涉案大麻場分別約1,300呎及2,700呎，兩個單位布局相似，均以木板分隔3至5間細房，並將大麻植物按成長期分開擺放，人員在兩處共檢獲733盆大麻植物、3包大麻草，以及太陽燈、計時器、溫度計、冷氣、風扇、植物營養液及花泥等種植工具。執法部門相信兩個單位已營運約9個月，全年總收成量可達532公斤、市值約8,000萬港元大麻，行動成功阻截該批毒品流入社會。

經進一步調查後，執法人員再以涉嫌「栽植大麻屬植物」拘捕一名36歲本地女子，她為該兩個工廈單位租客，目前已獲准保釋候查。而該兩名被捕男子，則已被落案起訴有關罪名，案件將於明晨(4日)在觀塘裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。