共創明「Teen」計劃受助對象覆蓋面不足　社協促增每期參加人數

為全方位支援貧窮兒童，政府去年8月推出「共創明『Teen』計劃」，透過協助清貧學童為未來定下目標，力爭上游。香港社區組織協會今日(3日)公布一項調查發現，近8成人表示希望參加「共創明Teen計劃」，但計劃受助對象覆蓋面不足，排除了部分清貧學童，建議政府增加每期計劃的參加人數，並擴闊受惠對象。

社協於今年7至8月期間，以網上問卷訪問逾300名貧窮兒童，探討他們對計劃的期望及建議。結果發現，79.4%受訪者表示希望參加計劃，主要原因是希望增廣見聞、拓寬眼界，以及獲得更多學習機會，反映清貧學童對計劃觀感正面，但由於計劃受助對象限於每年2,800名貧童，以致覆蓋面不足，加上參加者年齡亦收窄至初中，排除了高小清貧學童，反映目前正等候參加計劃的兒童，恐怕已屆成年亦未能受惠。

調查又發現，有62.1%曾參與計劃的受訪兒童認為與師友見面的時間太少，認為目前平均每月一次與友師會面的次數有待增加；40.6%兒童則認為1萬港元的財政支援金額太少；更有約25%兒童表示未能與師友建立關係，反映部份師友或難以發揮生命嚮導員的角色。協會又透過希望量表，評估計劃受訪者的希望程度，發現受訪者的途徑及動力分數，分

別是10.46分及9.66分，總分20.13分，較港大兒童發展基金計劃參加者的評分22.9低，反映兒童對個人未來路向有有較低程度的希望，以及較低達到目標的能力和方法。

社協認為，改善兒童貧窮問題需要提升個別家庭的脫貧能力，是個人、家庭和社區的責任，政府作為資源最豐富的資源，實亦責無旁貸，建議增強計劃的規模、深度和寬度，包括把受惠人數由目前第一期的2,800人，增加至每期2萬名貧窮兒童，並擴闊受惠對象至小四至小六的清貧學童；又建議增加計劃的活動次數及時數，譬如每兩星期接觸一次、全年接觸不少於100小時；另將計劃啟動資金及獎學金增加至合共2萬港元。