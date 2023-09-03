調查指課餘託管支援不足　機構促切合基層兒童發展需要

家長對課餘託管服務一直需求殷切。開學在即，有機構為就讀小學子女課餘託管支援情況進行問卷調查，結果發現參加小學課餘託管服務困難重重，60%家長不接受政府即將推行的「在校課後託管服務試行計劃」的人手比例建議，及現時的託管服務未能準確地支援兒童的發展需要令照顧者卻步等。機構建議，為基層照顧者提供託管服務及津貼支援；「在校課後託管服務試行計劃」的政策制定應切合基層兒童發展需要，以符合照顧者對託管服務的期望。

「民社服務中心麗安服務轉型關注組」在7月18日至8月6日透過問卷調查，向128位兒童照顧者收集其對課餘託管服務的需要、過去申請及使用「課餘託管計劃」的情況，以及對政府即將推行的「在校課後服務試驗計劃」想法。結果發現，有68.7%兒童照顧者處於待業、擔任全職家庭主婦、失業等狀態，而未能就業主因是最少有1位家庭成員需要被照顧。而照顧者92.2%都是母親，可見社會仍然依賴女性照顧家庭成員的工作，而沒有服務或其他社區支援可以協助釋放婦女時間。

而超過60%兒童照顧者沒有嘗試申請/使用「小學課餘託管服務」的經驗，原因包括30.6%表示輪候時間太長、26.9%表示服務收費昂貴、21.3%表示服務地點太遠、22.2%表示學校假期不提供服務、19.4%表示沒有接送服務。而有嘗試申請/使用「小學課餘託管服務」經驗的受訪者均表示參加服務困難重重，49.1%表示服務名額太少，30.8%表示曾輪候託管服務超過6個月或以上，當中更有需要輪候兩年；34%表示服務收費太貴等。

根據政府宣布，「對在校課後託管服務試行計劃」對普通學童的人手比例為1:8，對SEN學童的人比例為1:5，因應託管學童在學習及照顧上有不同程度的需要，特別是SEN學童需要更多照顧的人手，超過60%的照顧者不同意目前政府的人手比例建議，因人手不足直接影嚮導師的教學質素及學童的安全情況。另外，現時的託管服務未能準確地支援兒童的發展需要亦令照顧者卻步。