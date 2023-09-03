簡約屋未解困局　逾9成受訪市民望集中資源增建公屋

有關注基層住屋團體針對「簡約公屋」的選址及市民需求進行意見調查，結果發現家中有子女的家庭，對市區可選的項目、以至交通及生活配套等最為關注；惟對「簡約公屋」以及「過渡性房屋」的政策仍然模糊，團體望當局多作解說工作，並稱逾9成受訪市民稱，望集中資源以加快增建公屋的速度，更確切解決住屋問題。

關注基職住屋聯席早前成功訪問了約270位、現居於各區不適切居所的基層市民，以了解他們對「簡約公屋」等房屋政策的了解及生活訴求，當中逾5成表示家中有15歲以下子女現正共住不適切的居所裡；對於現時正興建的「簡約公屋」，雖然逾9成稱曾聽聞有此政策，惟涉及的項目選址、供應單位數目以至落成年期，竟有近4成表示不太了解當中細節。及後經解說，若以10分為滿分，以位於啟德世運道的「簡單公屋」最受受訪居民歡迎，達4.1分；其次為鄰區的牛頭角彩興路項目，達3.6分。而對於入住相關單位的考慮因素方面，選址地點仍是受訪者最關注的情況，達5.7分、其次則是社區配套、租住年期等。

然而，對於早前有建議指當局應將用於興建「簡約公屋」的資源，轉為投放至其他設施項目中；是次調查就有多達9成居民認為，應用作興建更多傳統公屋，或是提供津貼予輪候人士，情況將更為實際。團體指出，值得當局關注的是，有多達3成受訪者稱不同意或非常不同意再興建更多簡約公屋，指寧集中資源增建公屋單位，讓基層居民加快上樓速度，避免居民在「簡約公屋」住滿年期後，有機會重回惡劣劏房等居住環境。