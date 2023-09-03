政Whats噏：議員變搬運工　未落8號波　田北辰落區執斷枝

超強颱風「蘇拉」襲港期間，風力同「天鴿」相約，破壞力唔比「山竹」低。雖然「蘇拉」已遠離，但係都唔可以掉以輕心，而一班議員喺落波後都急急腳落區，個個都變身搬運工同清潔工。

政府呼籲市民打風期間要留喺屋企，但議員田北辰(田二少)就唔聽話，喺仲掛緊8號波勍同班「兄弟」去巡視屯門同元朗，例如去到屯門顯發里，嗰度同青山公路青山灣段之間有一棵大樹倒塌，擋晒成條行人路，市民出入去行出馬路好危險，於是佢即時通知完政府土木工程拓展署， 佢哋就立即搵外判承辦商着手處理。

之後喺元朗西菁街近千色廣場，佢收到市民反映話有棵大樹塌下，阻咗大半條行人路，得返條小路畀人行，於是即場通知路政署高層要求盡快清理。田二少話20分鐘過後，外判承辦商到場，但工程車就要兜圈搵位停車，因西菁街違泊嚴重，田二少即時揸開自己架車畀嗰位佢哋，而喺佢哋到場前，田二少同班兄弟雞手鴨腳，盡量清理啲斷枝，清番大半條行人路頂住檔，而外判商派左5個人去鋸樹同夾走啲斷枝，用咗唔使20分鐘就清理好曬啦。

田二少話回顧上次山竹，啲外判商每個地方派得兩三個人，工具又唔夠，事倍功半，同今次人多手快工具乜都齊晒有好大分別。

另一名議員梁熙就喺天文台改發3號波之後落區視察風後情況。佢形容見到嘅情景係發街道滿目瘡痍，港島東唔少地方水浸外，更有住宅同商店嘅玻璃窗被毀、大廈天台嘅太陽能板吹倒墮地，仲有冧樹壓毀車輛。

梁熙話颱風吹倒唔少大樹阻塞路面，單靠前線清潔工，確實難以喺一時三刻就清理好，雖然班「兄弟」靠手鋸等簡單設備，協助清理能力所及嘅塌樹同雜物。佢仲呼籲市民外出必須注意安全，小心塌樹及大廈冧石屎危險。

做搬運工嘅仲有議員梁毓偉，去咗柴灣清理街道嘅塌樹同雜物，見到枱起樹枝都唔算好吃力，同班兄弟夾手夾腳，好快就畀返條行人路市民。

實際上，好多區議員都落區搬搬抬抬，清走啲擋路嘅塌樹同搬返正啲巴士站牌，其中沙田前區議員潘國山亦帶埋手鋸出動，鋸完嘅樹枝就拉走，又搬走啲鋸斷咗嘅樹幹都幾重。