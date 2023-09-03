酷熱天氣警告生效　巿民應慎防中暑

天文台在今日(3日)下午1時15分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。

在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，請參照勞工處的預防工作時中暑指引，採取所需的防暑措施。在戶外活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應儘快到陰涼的地方休息。戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行。

在室內活動時，亦應適時補充水分。如室內沒有空調設備，應儘量打開窗戶及以風扇保持空氣流通，亦可使用可供避暑的公共設施。避免長時間在陽光下曝曬，以免受太陽紫外線曬傷。應穿上淺色和通爽衣服以及配戴濶邊帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡。

多塗防曬系數為15或以上的廣譜防曬液。在陽光下停留超過兩小時後，以及在游泳、流汗或以毛巾抹身後，再次塗上防曬液。請關注長者或慢性病患者的健康狀況。如認識他們，請間中致電或探訪他們，並留意他們住所的通風及空氣調節設備是否運作正常。較易中暑人士應儘量避免戶外活動，遠離高溫環境，到陰涼、通風或有空氣調節的地方。